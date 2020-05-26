2020-05-26T14:17:29+03:00
Спорт

Под Курском возведут еще один ФОК

Здесь будут проводить тренировки и игры по мини-футболу, баскетболу, волейболу
Ольга ДАНИЛОВА
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В 2020 году планируется построить ФОКи в Большесолдатском и Горшеченском районахВ 2020 году планируется построить ФОКи в Большесолдатском и Горшеченском районахФото: Из архива КП.
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В селе Большом Солдатском новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет на улице 40 лет Победы.

Планируется, что в новом двухэтажном ФОКе расположатся большой универсальный зал для игровых видов спорта с телескопическими раздвижными трибунами на 212 мест, тренажерный зал и зал для борьбы. Здесь оборудуют раздевалки, кабинет врача и тренерские, создадут условия для маломобильных групп населения.

Благоустроена будет и территория - появятся тротуары с плиточным покрытием, асфальтированные проезды, стоянка, газон.

- ФОК обеспечит проведение тренировок и игр по мини-футболу, баскетболу, волейболу; он также будет оборудован для занятий тяжелой атлетикой и единоборствами. На выполнение строительно-монтажных работ заключен контракт на сумму 135 миллионов рублей. Финансирование долевое: основной вклад делает областной бюджет, часть средств дают федеральный центр и муниципалитет, - отметил председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ведется в рамках реализации проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». В рамках этой программы в Курской области в 2020 году планируется построить ФОКи в Большесолдатском и Горшеченском районах, а в Обояни появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В Рыльском, Черемисиновском, Солнцевском, Дмитриевском, Курском, Мантуровском районах будут возведены уличные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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