2020-05-26T14:06:47+03:00
Происшествия

В Курске подозреваемого опознали по шапке и сумке

Мужчина воровал парфюм, что бы подарить женщинам
Ольга ДАНИЛОВА
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На подозреваемого завели делоНа подозреваемого завели делоФото: Из архива КП.
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В Курске установлен подозреваемый в краже парфюмерии из магазина. Мужчину задержал сотрудник уголовного розыска, случайно заметивший его в очереди. Несколько месяцев назад перед празднованием Международного женского дня неизвестный в магазине на проспекте Клыкова совершил кражу элитного парфюма на крупную сумму. Ориентировка на розыск была выложена в открытый доступ, однако тогда задержать молодого человека не удалось.

Подходящего под описание злоумышленника заметил сотрудник полиции в свободное от службы время в очереди в магазине. Ему показалась знакомой примечательная сумка, в которую подозреваемый прятал краденое. На кадрах видеонаблюдения предполагаемый похититель был в шапке, которую из-за холодной погоды в этот день надел вновь.

В отделе полиции ранее судимый 28-летний курянин признался, что духи похитил, чтобы подарить разным девушкам. Для кражи специально приехал в другой район города.

По факту возобновлено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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