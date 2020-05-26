В Курске подозреваемого опознали по шапке и сумке

26 Май 2020 2020-05-26T14:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске установлен подозреваемый в краже парфюмерии из магазина. Мужчину задержал сотрудник уголовного розыска, случайно заметивший его в очереди. Несколько месяцев назад перед празднованием Международного женского дня неизвестный в магазине на проспекте Клыкова совершил кражу элитного парфюма на крупную сумму. Ориентировка на розыск была выложена в открытый доступ, однако тогда задержать молодого человека не удалось.

Подходящего под описание злоумышленника заметил сотрудник полиции в свободное от службы время в очереди в магазине. Ему показалась знакомой примечательная сумка, в которую подозреваемый прятал краденое. На кадрах видеонаблюдения предполагаемый похититель был в шапке, которую из-за холодной погоды в этот день надел вновь.

В отделе полиции ранее судимый 28-летний курянин признался, что духи похитил, чтобы подарить разным девушкам. Для кражи специально приехал в другой район города.

По факту возобновлено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU