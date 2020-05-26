Курянка потеряла деньги, решив купить собаку в коробке

26 Май 2020 2020-05-26T13:58:26+03:00

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Женщина нашла на сайте объявлений предложение о продаже щенков французского бульдога. Для дальнейшего обсуждения покупки продавец предложила использовать мессенжер. Потенциальному покупателю прислали видеоролик, в котором она могла своими глазами увидеть будущего питомца. В результате договорились на цену в 8,5 тысяч рублей, так у щенка не было документов. Из дальнего города собаку пообещали прислать по почте в коробке.

Сомнения по поводу способа доставки продавец, развеяла, сообщив, что делала такое не раз. Для проведения дистанционной оплаты курянке предложили пройти по ссылке, где она ввела все реквизиты своей банковской карты. Женщина поняла, что ее обманывают, когда собеседница предложила повторить операцию, так как деньги якобы не дошли.

В полиции опасения любительницы животных подтвердили и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что объявление о продаже французских бульдогов было сразу же удалено, а телефон лже-заводчицы перестал отвечать.

Полиция напоминает – совершать покупки в сети можно лишь убедившись в том, что товар существует. Следует отдавать предпочтения продавцам, которые дают возможность произвести оплату при получении.

ИСТОЧНИК KP.RU