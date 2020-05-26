В Курске выплаты врачам, работающим с коронавирусом, начисляли с нарушениями

26 Май 2020 2020-05-26T13:43:08+03:00

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Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, на получение стимулирующих выплат.

- Проверкой охвачены восемь учреждений здравоохранения, расположенные на территории Центрального административного округа Курска. Расчет стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из группы риска заражения COVID-19, производился с нарушениями законодательства, - рассказали в прокуратуре региона.

В одном из медицинских учреждений при удержании с медицинских работников НДФЛ учитывался не только оклад и доплаты за вредность и стаж, но и стимулирующие выплаты, что привело к взиманию налога в большем размере.

Прокуратура потребовала сделать перерасчет и соответствующие доплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU