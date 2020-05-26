В Курске выплаты врачам, работающим с коронавирусом, начисляли с нарушениями
Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, на получение стимулирующих выплат.
- Проверкой охвачены восемь учреждений здравоохранения, расположенные на территории Центрального административного округа Курска. Расчет стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из группы риска заражения COVID-19, производился с нарушениями законодательства, - рассказали в прокуратуре региона.
В одном из медицинских учреждений при удержании с медицинских работников НДФЛ учитывался не только оклад и доплаты за вредность и стаж, но и стимулирующие выплаты, что привело к взиманию налога в большем размере.
Прокуратура потребовала сделать перерасчет и соответствующие доплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU