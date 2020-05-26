В Курске иномарка сбила подростков на мотоцикле
ДТП произошло вечером 25 мая
Авария произошла в областном центреФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 25 мая примерно в 20:50. 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигалась со стороны улицы 2-й Кисленской по 13-му Степному переулку в направлении улицы 1-й Кисленской Курска.
- По пути напротив дома 2/77 по 13-му Степному переулку по предварительным данным "Опель" врезался в мотоцикл «Ирбис», за рулем которого был 14-летний парень. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 16-летняя пассажир мотоцикла «Ирбис» получили травмы, - рассказали в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU