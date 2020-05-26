2020-05-26T12:47:17+03:00
Происшествия

В Курске иномарка сбила подростков на мотоцикле

ДТП произошло вечером 25 мая
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в областном центреАвария произошла в областном центреФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 25 мая примерно в 20:50. 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигалась со стороны улицы 2-й Кисленской по 13-му Степному переулку в направлении улицы 1-й Кисленской Курска.

- По пути напротив дома 2/77 по 13-му Степному переулку по предварительным данным "Опель" врезался в мотоцикл «Ирбис», за рулем которого был 14-летний парень. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 16-летняя пассажир мотоцикла «Ирбис» получили травмы, - рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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