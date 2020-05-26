2020-05-26T12:38:44+03:00
Общество

В курском парке обновят освещение

Работы планируют завершить к середине июня
Ольга ДАНИЛОВА
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В некоторых городских парках вообще нет свещенияВ некоторых городских парках вообще нет свещенияФото: Светлана ВОЛКОВА
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В парке у Дома культуры железнодорожников в Курске обновят освещение.

Здесь установят 20 новых опор, смонтируют 58 светодиодных светильников, сообщили в мэрии города.

- Подрядчик в ближайшее время приступит к подготовке траншеи для прокладки новых сетей, - сказали в пресс-службе мэрии.

Работы планируется завершить к 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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