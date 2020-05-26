В Курской области суд забрал в федеральную собственность икру и запчасти для самолетов

26 Май 2020 2020-05-26T12:21:29+03:00

Со слов водителя автобуса, икру он купил в Москве для своей семьи Фото: предоставлено пресс-службой

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Постановлением Суджанского районного суда Курской области обращено в федеральную собственность 35,6 килограммов красной икры и 38 килограммов изделий, используемых при ремонте самолетов и вертолетов. Товары были изъяты осенью прошлого года у гражданина Украины в многостороннем автомобильном пункте пропуска Суджа, сообщили на курской таможне.

В октябре 2019 года должностными лицами таможенного поста МАПП Суджа с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) был осмотрен рейсовый автобус, следовавший из Москвы на Украину. При этом была выявлена подозрительная зона в багажном отсеке. В ходе последовавшего досмотра, проведенного совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни и Пограничного управления ФСБ России по Курской области, в багажнике были обнаружены бумажные и картонные упаковки с техническими изделиями и три полимерных контейнера с красной икрой общим весом около 78 килограммов.

Со слов водителя автобуса, икру лососевых рыб он приобрел в Москве для нужд своей семьи и подарков друзьям, а технические изделия перевозил на Украину за денежное вознаграждение. О том, что вывозимые товары подлежат декларированию, а на партию красной икры необходим ветеринарный сертификат, он, якобы, не знал.

Товары были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятый товар представлял собой запасные части для авиации весом около 38 кг и икру лососевую зернистую весом более 35 кг.

- Против водителя по факту недекларирования товара возбуждено дело об административном правонарушении,- сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.

Кроме этого, в связи с тем, что три технических изделия отнесены к продукции военного назначения, вывоз которой с территории России возможен только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, было также возбуждено уголовное дело.

- Дело об административном правонарушении судом рассмотрено. 35,6 килограммов красной икры и 38 килограммов изделий, используемых при ремонте самолетов и вертолетов, обращены в федеральную собственность,- отметил Сергей Ванжа.

Постановление суда по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU