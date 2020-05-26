2020-05-26T11:26:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных - двое детей

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске сохраняется режим самоизоляцииВ Курске сохраняется режим самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 26 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2648 (+67) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 45 женщин и 22 мужчины. Возраст больных: 7-14 лет – 1 человек, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 13 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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