В Курской области задержали нарушителя границы
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали нарушителя Государственной границы Российской Федерации, сообщили в погрануправлении региона.
Вблизи населенного пункта Локоть Рыльского района Курской области пограничный наряд задержал 36-летнего гражданина Украины, жителя Херсонской области, который незаконно пересек государственную границу в обход установленных пунктов пропуска с Украины на территорию Российской Федерации без документов, удостоверяющих личность, сообщили в ведомстве.
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершенное им преступление на территории Украины - разбой.
Против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК Российской Федерации «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU