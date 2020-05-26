В Курской области задержали нарушителя границы

26 Май 2020 2020-05-26T10:18:09+03:00

Мужчина ранее был судим за разбой

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали нарушителя Государственной границы Российской Федерации, сообщили в погрануправлении региона.

Вблизи населенного пункта Локоть Рыльского района Курской области пограничный наряд задержал 36-летнего гражданина Украины, жителя Херсонской области, который незаконно пересек государственную границу в обход установленных пунктов пропуска с Украины на территорию Российской Федерации без документов, удостоверяющих личность, сообщили в ведомстве.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершенное им преступление на территории Украины - разбой.

Против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК Российской Федерации «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU