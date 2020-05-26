26 Май 2020 2020-05-26T09:39:28+03:00

За сутки выписали 107 человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 26 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 26 мая 2020 года составило 1020 человек. В том числе 107 пациентов выписали за последние сутки.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 958 человек. Снят карантин с 4 756 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека.

‍ По состоянию на 26 мая всего с нарастающим итогом проведено 48 264 исследования материала на COVID-19, в том числе за 25 мая обследовано 1333 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU