2020-05-26T09:28:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 26 мая 2020 года составило девять человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 26 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе - девять подтвержденных случаев смерти от коронавирусаВ регионе - девять подтвержденных случаев смерти от коронавирусаФото: Из архива КП.
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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 26 мая 2020 года составило девять человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день скончались девять человек с диагнозом коронавирус. В том числе за последние сутки скончалась женщина 61 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 26 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 648 (+67 за сутки) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1619 пациентов: 113 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 58 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1353 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1020 (+107) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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