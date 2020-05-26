2020-05-26T09:23:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 26 мая 2020 года составило 2648 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 26 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Число больных продолжает растиЧисло больных продолжает растиФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 26 мая 2020 года составило 2648 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 26 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 648 (+67 за сутки) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1619 пациентов: 113 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 58 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1353 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1020 (+107) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 9 человек (+1, скончалась женщина, 61 год), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 958 человек. Снят карантин с 4 756 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека.

‍ По состоянию на 26 мая всего с нарастающим итогом проведено 48 264 исследования материала на COVID-19, в том числе за 25 мая обследовано 1333 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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