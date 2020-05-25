У курских спасателей появился свой ансамбль

25 Май 2020 2020-05-25T21:43:15+03:00

В него вошли пять сотрудников ГУ МЧС

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Курские спасатели создали вокально-инструментальный ансамбль. В него вошли пять сотрудников Главного управления, имеющих музыкальное образование или просто увлеченных музыкой. Для репетиций им выделили отдельное помещение.

Свое первое совместное выступление коллектив представил 9 мая, это была песня-поздравление участникам Великой Отечественной войны. Теперь от ансамбля ждут отчетный концерт к 27 декабря, когда будет отмечаться 30-летие МЧС России.

«Наличие оркестра, спортивной команды всегда считалось важной составляющей деятельности любого ведомства или службы. В пожарном гарнизоне соловьиного края долгое время существовал оркестр, - вспоминает начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Лунев, - но обстоятельства сложились так, что он распался. Сейчас мы возрождаем эту традицию».

ИСТОЧНИК KP.RU