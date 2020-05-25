На 17 улицах Курска меняют бордюры

25 Май 2020 2020-05-25T19:30:08+03:00

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В Курске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подготовительные работы ведутся на 30 объектах. На 17 улицах меняют бордюрный камень, на 14 – укладывают выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. Еще на 23 объектах срезают старое покрытие.

В выходные завершили фрезерование ул. Бойцов 9-й Дивизии, длина которой составляет 2,5 километра. Сегодня начали фрезерование ул. Пучковка. Здесь заменят более 3,5 километра дорожного полотна - от ул. 50 лет Октября до ул. Карла Маркса. Это самый протяженный участок ремонта в областном центре.

Дорожники произведут заменят дорожное покрытие, бордюры, установят новые дорожные знаки, заменят и отрегулируют по высоте колодцы и решетки ливневой канализации, нанесут дорожную разметку. На пешеходных переходах занизят бордюрные камни.

В этом году в рамках национального проекта в Курске планируют отремонтировать 46 объектов, общей протяженностью более 48 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU