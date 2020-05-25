2020-05-25T19:30:08+03:00
Экономика

На 17 улицах Курска меняют бордюры

Всего планируется отремонтировать 46 объектов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В выходные завершили фрезерование ул. Бойцов 9-й ДивизииВ выходные завершили фрезерование ул. Бойцов 9-й Дивизии
Изменить размер текста:

В Курске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подготовительные работы ведутся на 30 объектах. На 17 улицах меняют бордюрный камень, на 14 – укладывают выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. Еще на 23 объектах срезают старое покрытие.

В выходные завершили фрезерование ул. Бойцов 9-й Дивизии, длина которой составляет 2,5 километра. Сегодня начали фрезерование ул. Пучковка. Здесь заменят более 3,5 километра дорожного полотна - от ул. 50 лет Октября до ул. Карла Маркса. Это самый протяженный участок ремонта в областном центре.

Дорожники произведут заменят дорожное покрытие, бордюры, установят новые дорожные знаки, заменят и отрегулируют по высоте колодцы и решетки ливневой канализации, нанесут дорожную разметку. На пешеходных переходах занизят бордюрные камни.

В этом году в рамках национального проекта в Курске планируют отремонтировать 46 объектов, общей протяженностью более 48 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 17 улицах Курска меняют бордюры
В Курской области клещи покусали 256 детей
В Курской области продолжается ремонт дорог
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нуждающимся выдали 15 тысяч продуктовых наборов
В Детском парке Курска устанавливают новые светильники
Курян приглашают принять участие в семейном флешмобе
В Курской области больных коронавирусом становится больше
На Братской могиле под Курском установили памятный знак
В Курске мониторят санитарное состояние улиц
На реке Сейм под Курском восстановят плотины
Под Курском в гараже сгорел «Опель»
19-летнего курянина обвиняют в организации азартных игр
Курянку оштрафовали за пост в соцсети
Под Курском семейную пару будут судить за незаконную торговлю алкоголем
Экс-глава курской Госинспекции труда торговал данными пострадавших на производстве
За выходные в Курской области 48 водителей лишились прав
В Курске подростка обвиняют в угоне ВАЗа
Курянку, желающую сдать квартиру, обманули мошенники
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в магазинах проверяют разметку и наличие масок
Курские педагоги отмечены на Всероссийском конкурсе
Во Льгове Курской области появится пешеходная улица, если проект выиграет конкурс
«Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов
Под Курском на пожаре погибли два пенсионера
В Курске в ДТП пострадали три человека