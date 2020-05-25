В Курской области клещи покусали 256 детей
В медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 505 жителей, среди них 256 детей. Зарегистрировано два случая иксодового боррелиоза. В обоих случаях заболевание стало следствием присасывания клещей в прошлом сезоне.
Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на сегодняшний день исследовано 357 клещей, 49 из них оказались заражены боррелиями, семь особей явились носителями гранулацитарного анаплазмоза.
В Курской области не встречаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако на нашей территории они переносят не менее серьезные заболевания - иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).
От клещей обработано более 208,48 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU