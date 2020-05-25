В Курской области клещи покусали 256 детей

25 Май 2020 2020-05-25T18:47:46+03:00

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 505 жителей, среди них 256 детей. Зарегистрировано два случая иксодового боррелиоза. В обоих случаях заболевание стало следствием присасывания клещей в прошлом сезоне.

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на сегодняшний день исследовано 357 клещей, 49 из них оказались заражены боррелиями, семь особей явились носителями гранулацитарного анаплазмоза.

В Курской области не встречаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако на нашей территории они переносят не менее серьезные заболевания - иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

От клещей обработано более 208,48 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU