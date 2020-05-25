2020-05-25T18:47:46+03:00
Общество

В Курской области клещи покусали 256 детей

Зарегистрировано два случая иксодового боррелиоза
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участкахЧаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 505 жителей, среди них 256 детей. Зарегистрировано два случая иксодового боррелиоза. В обоих случаях заболевание стало следствием присасывания клещей в прошлом сезоне.

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на сегодняшний день исследовано 357 клещей, 49 из них оказались заражены боррелиями, семь особей явились носителями гранулацитарного анаплазмоза.

В Курской области не встречаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако на нашей территории они переносят не менее серьезные заболевания - иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

От клещей обработано более 208,48 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 17 улицах Курска меняют бордюры
В Курской области клещи покусали 256 детей
В Курской области продолжается ремонт дорог
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нуждающимся выдали 15 тысяч продуктовых наборов
В Детском парке Курска устанавливают новые светильники
Курян приглашают принять участие в семейном флешмобе
В Курской области больных коронавирусом становится больше
На Братской могиле под Курском установили памятный знак
В Курске мониторят санитарное состояние улиц
На реке Сейм под Курском восстановят плотины
Под Курском в гараже сгорел «Опель»
19-летнего курянина обвиняют в организации азартных игр
Курянку оштрафовали за пост в соцсети
Под Курском семейную пару будут судить за незаконную торговлю алкоголем
Экс-глава курской Госинспекции труда торговал данными пострадавших на производстве
За выходные в Курской области 48 водителей лишились прав
В Курске подростка обвиняют в угоне ВАЗа
Курянку, желающую сдать квартиру, обманули мошенники
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в магазинах проверяют разметку и наличие масок
Курские педагоги отмечены на Всероссийском конкурсе
Во Льгове Курской области появится пешеходная улица, если проект выиграет конкурс
«Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов
Под Курском на пожаре погибли два пенсионера
В Курске в ДТП пострадали три человека