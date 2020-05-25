В Курской области продолжается ремонт дорог

25 Май 2020 2020-05-25T18:32:39+03:00

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В Курском и Октябрьском районах продолжается реконструкция региональной автомобильной дороги М-2 Крым – Иванино. Большая часть работ уже выполнена – дорогу расширили до четырех полос, уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали дополнительные проезды.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) ведет капитальный ремонт дороги М-2 «Крым» на двух участках км 515 – км 526 и км 526 – км 543. В рамках проекта расширят дорогу до четырех полос, что увеличит пропускную способность.

ИСТОЧНИК KP.RU