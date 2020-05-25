В Курской области продолжается ремонт дорог
Большая часть работ уже выполнена
Дорогу расширили до четырех полос
Изменить размер текста:
В Курском и Октябрьском районах продолжается реконструкция региональной автомобильной дороги М-2 Крым – Иванино. Большая часть работ уже выполнена – дорогу расширили до четырех полос, уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали дополнительные проезды.
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) ведет капитальный ремонт дороги М-2 «Крым» на двух участках км 515 – км 526 и км 526 – км 543. В рамках проекта расширят дорогу до четырех полос, что увеличит пропускную способность.
ИСТОЧНИК KP.RU