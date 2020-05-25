Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нуждающимся выдали 15 тысяч продуктовых наборов
В Курской области продолжается всероссийская акция по предоставлению бесплатных продуктовых наборов пожилым гражданам. Уже раздали 15 тысяч таких наборов. Еще три тысячи собраны, их выдадут в ближайшее время.
В состав продуктовых наборов входят моющие средства, спички и растительное масло, крупы, мука, консервированные овощи, сахар, чай. Рассчитывать на такую поддержку могут куряне в возрасте 65 лет и старше, получающие минимальную пенсию, малообеспеченные одиноко проживающие пожилые люди, не имеющие родственников.
Заявки формируют органы местного самоуправления районов и городских округов по месту жительства нуждающихся. Акция финансируется из средств Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Продуктовые наборы доставляют волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU