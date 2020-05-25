25 Май 2020 2020-05-25T18:07:53+03:00

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В Детском парке Курска устанавливают новые светильники. Сейчас рабочие подготавливают траншеи для прокладки новых сетей и монтажа опор.

В парке появятся 89 современных светодиодных светильников. Новые источники света обеспечат безопасность и комфортные прогулки для всех посетителей этого зеленого массива.

Работы планируют завершить к 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU