В Детском парке Курска устанавливают новые светильники
Работы планируют завершить к 15 июня
В парке установят 89 современных светодиодных светильниковФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Детском парке Курска устанавливают новые светильники. Сейчас рабочие подготавливают траншеи для прокладки новых сетей и монтажа опор.
В парке появятся 89 современных светодиодных светильников. Новые источники света обеспечат безопасность и комфортные прогулки для всех посетителей этого зеленого массива.
Работы планируют завершить к 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU