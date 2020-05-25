Курян приглашают принять участие в семейном флешмобе

25 Май 2020 2020-05-25T17:49:27+03:00

Он будет проходить с 25 мая по 1 июня

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С 25 мая по 1 июня в рамках ежегодного фестиваля Фонда Андрея Первозванного «День детей и родительского счастья» в соцсетях будет проходить Всероссийский семейный флешмоб, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Чтобы принять участие, нужно снять видео продолжительностью не более минуты, на котором вся семья исполняет песню. Затем с 25 мая по 1 июня следует выложить видеозапись на странице в Instagram, Facebook, «Одноклассниках» или «ВКонтакте» и поставить хештег #деньдетейиродительскогосчастья.

Итоги конкурса станут известны 5 июня. Самая музыкальная семья получит сертификат на покупку бытовой техники на сумму 20 тысяч рублей от Фонда Андрея Первозванного.

Поддержать флешмоб можно и фотографиями. Для этого нужно с 25 мая до 1 июня выложить в соцсетях креативные фото семьи с тем же хештегом. Автор лучшего снимка получит сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 тысяч рублей.

Итоги конкурса опубликуют на страницах фонда «Вконтакте» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU