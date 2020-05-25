На Братской могиле под Курском установили памятный знак
В селе Рябиново Мантуровского сельсовета расположено воинское захоронение 1943 года – Братская могила советских воинов, в которой захоронено 80 солдат. Постановлением Губернатора Курской области оно отнесено к категории памятников местного значения.
В соответствии с законом на каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак. Ответственность за их содержание возлагается на органы местного самоуправления. Прокуратура Мантуровского района провела проверку и установила, что мемориальный знак отсутствует.
Прокурор направил главе Мантуровского сельсовета представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. Мемориальный знак на Братской могиле установили.
ИСТОЧНИК KP.RU