На Братской могиле под Курском установили памятный знак

25 Май 2020 2020-05-25T16:50:09+03:00

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В селе Рябиново Мантуровского сельсовета расположено воинское захоронение 1943 года – Братская могила советских воинов, в которой захоронено 80 солдат. Постановлением Губернатора Курской области оно отнесено к категории памятников местного значения.

В соответствии с законом на каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак. Ответственность за их содержание возлагается на органы местного самоуправления. Прокуратура Мантуровского района провела проверку и установила, что мемориальный знак отсутствует.

Прокурор направил главе Мантуровского сельсовета представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. Мемориальный знак на Братской могиле установили.

ИСТОЧНИК KP.RU