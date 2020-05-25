В Курске мониторят санитарное состояние улиц

25 Май 2020 2020-05-25T15:52:59+03:00

На улице Дейнеки от площади Комарова до кинотеатра «Ассоль» в лесопарковой зоне ликвидировали дикую поросль

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В Курской области продолжается мониторинг санитарного состояния улиц. За последнюю неделю в Центральном округе выдали 33 уведомления о наведении порядка на придомовых территориях МКД, 155 уведомлений по вопросам ненадлежащего санитарного состояния территорий около частных домовладений.

На улицах Институтской, Чернышевского, проспекту В. Клыкова и в проезде Светлый прошли рейды по выявлению нарушений правил парковки. По восьми случаям в УГИБДД направили письма для установления собственников.

В Сеймском округе составили пять протоколов об административных правонарушениях по фактам несанкционированной парковки. Здесь провели 12 рейдов по мониторингу санитарного состояния. Выдали 82 уведомления по наведению порядка, а также покоса сорной растительности.

На улице Дейнеки от площади Комарова до кинотеатра «Ассоль» в лесопарковой зоне ликвидировали дикую поросль. В Железнодорожном округе покосили траву на улицах Союзной, Республиканской, 8 Марта, Станционной, Интернациональной, Октябрьской, Дубровинского, Маяковского, Чайковского, 2-ой Новоселовке и 2-ой Рабочей.

ИСТОЧНИК KP.RU