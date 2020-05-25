На реке Сейм под Курском восстановят плотины

25 Май 2020 2020-05-25T15:27:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В комитет экологии Курской области поступили жалобы на неудовлетворительное состояние плотин на реке Сейм около поселка Теткино, сел Алексеевка и Марково Глушковского района. Сооружения являются бесхозяйными.

Экологи обследовали плотины и пришли к выводу, что для поддержания уровня воды в реке их нужно восстанавливать. Для начала объекты нужно поставить на учет в Росреестре, а затем принять в собственность.

Комитет экологии совместно с руководством поселка Теткино, Алексеевского и Макаровского сельсоветов уже приступил к работе. Затем экологи разработают проектную документацию на проведение капитального ремонта или восстановления плотин.

ИСТОЧНИК KP.RU