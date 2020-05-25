2020-05-25T15:16:05+03:00
Происшествия

Под Курском в гараже сгорел «Опель»

Пожар произошел в Мантурово
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 15 человек, шесть единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 15 человек, шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 мая в 23:24 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в гараже в селе Мантурово. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 с. Мантурово, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание локализовали в 23:33, ликвидировали полностью в 23:38. В результате пожара в металлическом гараже сгорел автомобиль «Опель Астра».

В ликвидации пожара принимали участие 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Более трагическое ЧП с огнем произошло 25 мая утром на хуторе Луг Пристенского района. В своем доме погибли два пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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