19-летнего курянина обвиняют в организации азартных игр
В суд передано дело против 19-летнего железногорца. Парня обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Как установлено в ходе предварительного расследования, молодой человек, решив организовать проведение азартных игр, закупил компьютерное оборудование и арендовал земельный участок и помещение. Оно располагалось вблизи жилых домов в. Железногорске.
Заведение просуществовало менее месяца, неправомерная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU