19-летнего курянина обвиняют в организации азартных игр

25 Май 2020 2020-05-25T14:38:14+03:00

Парня будут судить Фото: Из архива КП.

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В суд передано дело против 19-летнего железногорца. Парня обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Как установлено в ходе предварительного расследования, молодой человек, решив организовать проведение азартных игр, закупил компьютерное оборудование и арендовал земельный участок и помещение. Оно располагалось вблизи жилых домов в. Железногорске.

Заведение просуществовало менее месяца, неправомерная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU