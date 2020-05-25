2020-05-25T14:38:14+03:00
Происшествия

19-летнего курянина обвиняют в организации азартных игр

Подпольный бизнес проработал меньше месяца
Ольга ДАНИЛОВА
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Парня будут судитьПарня будут судитьФото: Из архива КП.
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В суд передано дело против 19-летнего железногорца. Парня обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Как установлено в ходе предварительного расследования, молодой человек, решив организовать проведение азартных игр, закупил компьютерное оборудование и арендовал земельный участок и помещение. Оно располагалось вблизи жилых домов в. Железногорске.

Заведение просуществовало менее месяца, неправомерная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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