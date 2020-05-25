Курянку оштрафовали за пост в соцсети

25 Май 2020 2020-05-25T14:33:39+03:00

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19-летняя жительница Суджанского района разместила на своей странице в социальной сети, открытой для просмотра всем пользователям сети Интернет, видеозапись, содержащую признак и разжигания вражды и ненависти к народам Кавказа, сообщили в прокуратуре региона.

Факт подтвержден выводами экспертного заключения.

На основании постановления прокурора жительница Суджанского района привлечена к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды по признакам национальности, с использованием сети «Интернет»). Девушку оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Видеозапись со страницы пользователя удалена.

ИСТОЧНИК KP.RU