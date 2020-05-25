Курянку оштрафовали за пост в соцсети
19-летняя жительница Суджанского района разместила на своей странице в социальной сети, открытой для просмотра всем пользователям сети Интернет, видеозапись, содержащую признак и разжигания вражды и ненависти к народам Кавказа, сообщили в прокуратуре региона.
Факт подтвержден выводами экспертного заключения.
На основании постановления прокурора жительница Суджанского района привлечена к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды по признакам национальности, с использованием сети «Интернет»). Девушку оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Видеозапись со страницы пользователя удалена.
ИСТОЧНИК KP.RU