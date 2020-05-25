Под Курском семейную пару будут судить за незаконную торговлю алкоголем

25 Май 2020 2020-05-25T14:16:58+03:00

Куряне ответят перед судом Фото: Из архива КП.

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В суд передано дело против семейной пары из Суджанского района. Мужчину и женщину обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия семейная пара приобрела 722 бутылки немаркированной алкогольной продукции под разными брендами и продавала ее жителям района.

Торговцев "накрыли" правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU