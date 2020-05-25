Под Курском семейную пару будут судить за незаконную торговлю алкоголем
В суд передано дело против семейной пары из Суджанского района. Мужчину и женщину обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия семейная пара приобрела 722 бутылки немаркированной алкогольной продукции под разными брендами и продавала ее жителям района.
Торговцев "накрыли" правоохранительные органы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU