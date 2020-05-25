Экс-глава курской Госинспекции труда торговал данными пострадавших на производстве

25 Май 2020 2020-05-25T14:06:53+03:00

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Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против бывшего руководителя Государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Курской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как установлено в суде, руководители двух коммерческих фирм, деятельность которых связана с оказанием юридических услуг населению, предложили чиновнику за взятку предоставить им информацию о несчастных случаях на производстве, по которым Государственная инспекция труда региона проводила расследование в 2017 - 2019 годах. Информацию, которая содержала сведения о персональных данных 101 пострадавшего и являлась служебной тайной, государственный служащий передал коммерсантам. За это он получил взятку в размере 100 тысяч рублей.

Суд оштрафовал его на 700 тысяч рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU