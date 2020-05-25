За выходные в Курской области 48 водителей лишились прав

25 Май 2020 2020-05-25T14:01:50+03:00

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В прошедшие выходные дни подразделениями Курской Госавтоинспекции были организованы профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Всего в период с 22 по 24 мая в Курской области были задержаны 41 водитель, находившийся в состоянии опьянения, кроме этого семь водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще четыре водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU