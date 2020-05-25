В Курске подростка обвиняют в угоне ВАЗа

25 Май 2020 2020-05-25T13:56:02+03:00

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В Курске раскрыт угон ВАЗа, к которому оказался причастен 17-летний парень. Машина, припаркованная возле дома по улице Карла Либнехта, пропала ночью. Оперативники, прибывшие на сообщение владельца, осмотрели ближайший район и уже спустя полчаса обнаружили брошенной транспорт недалеко от места хищения на соседней улице. Розыскные мероприятия позволили в кротчайшие сроки установить причастного к угону. Выяснилось, что молодой человек, проживающий в том же районе, возвращаясь ночью от друзей, идти домой пешком не захотел и похитил транспорт, не оборудованный сигнализацией.

Потому сложностей, чтобы вскрыть машину, у него не оказалось. Фактически беспрепятственно завладев автомобилем, он доехал до нужной улицы, бросив ВАЗовскую семерку за несколько домов от своего. Однако парень не только угнал транспорт, но и похитил из салона магнитолу, колонки и колеса из багажника. В дальнейшем при обыске у него изъяли технику, которую уже вернули владельцу.

Молодой человек состоит на профилактическом учете. Он уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности и стал фигурантом разбирательств по фактам угона и кражи, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU