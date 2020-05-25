Курянку, желающую сдать квартиру, обманули мошенники

25 Май 2020 2020-05-25T13:38:18+03:00

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От действий интернет мошенника пострадала жительница Железногорска, которая через интернет искала желающих арендовать ее квартиру. Позвонивший ей потенциальный клиент сообщил, что приезжает в город в командировку и ему необходимо снять жилье на длительный срок,после чего предложил внести предоплату за аренду квартиры.

Спустя время на абонентский номер хозяйки жилья поступило смс-уведомление о зачислении на счет денег. В суете женщина не заметила, что смс направлено не банковской системой, а с простого номера. Вскоре квартиросъемщик позвонил вновь и попросил потерпевшую через терминал направить ему чеки о переводе денег. Однако, на самом деле, четко следуя указаниям собеседника, горожанка перечислила ему свои сбережения в сумме 28 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и перепроверять поступающую к ним информацию прежде, чем выполнять какие-либо связанные с деньгами операции.

ИСТОЧНИК KP.RU