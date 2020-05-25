Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в магазинах проверяют разметку и наличие масок

25 Май 2020 2020-05-25T12:54:54+03:00

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В эти выходные сотрудники окружных администраций и городского управления по делам ГО и ЧС провели рейды по пресечению нарушений предприятиями потребительской сферы распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

За два дня обследовано 238 торговых предприятий. В ходе рейдов проверяется, в первую очередь, наличие масок у персонала, разметки социальной дистанции в торговых залах, санитайзеров, сказали в мэрии.

На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлен 21 протокол, выдано девять уведомлений об устранении нарушений.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 48 женщин и 26 мужчин. Возраст больных: 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 24 человека, 50-64 года – 31 человек, старше 65 лет – 16 человек.

Больше всего заболевших в Курске, Курском, Поныровском и Железногорском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU