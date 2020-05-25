Во Льгове Курской области появится пешеходная улица, если проект выиграет конкурс

25 Май 2020 2020-05-25T12:43:36+03:00

Также приведут в порядок примыкающие к ней дворы

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В Льгове Курской области планируют благоустроить улицу Карла Маркса, а также примыкающие к ней дворы. Эта идея будет реализована в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Основная задача льговского проекта – рассказать об уникальных историях города для будущих поколений.

Планируется, что во Льгове улица Маркса станет пешеходной. Это сделает передвижение людей безопасным, а магазины на первых этажах домов вдоль улицы более популярными. Фасады домов - вывески, цветовое решение - вдоль улицы оформят в соответствии с дизайн-кодом. Проектируемый участок будет связан с существующими парками и общественными пространствами города.

- В проектировании приняли участие сами жители Льгова. В связи с пандемией соучаствующее проектирование по большей части проводилось в онлайн-формате. Разработчики проекта - специалисты областного Центра компетенций совместно с администрацией города - проводили онлайн- и офлайн-опросы и анкетирования. Была создана специальная группа «Вольготно во Льгове» в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются заметки о ходе проектирования, проводятся вебинары и идет живое обсуждение концепции, - отметила советник губернатора Курской области Анна Коновалова.

В Курской области пять районных центров претендуют на получение федеральных денежных средств на благоустройство территорий; это Фатеж, Льгов, Щигры, Железногорск и Курчатов. Заявки на участие во всероссийском конкурсе им необходимо подать до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU