«Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов

25 Май 2020 2020-05-25T12:35:21+03:00

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Отделение на улице Ленина, 77 Б сможет ежедневно обслуживать более 150 человек. Помимо стандартных банковских услуг клиенты смогут здесь воспользоваться сервисом премиального обслуживания, в том числе банковскими ячейками.

В офиса размещены зона круглосуточного самообслуживания с банкоматами, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, РКО юридических лиц, зоны для обслуживания привилегированных клиентов и касс. Офис имеет четыре переговорные комнаты, что как обеспечивает комфорт, так гарантирует конфиденциальность. А квалифицированные специалисты отделения ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком, помогут их оформить.

- Здесь созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня. В офисе продаж располагается крупный региональный Центр по работе с малым и средним бизнесом, где предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам и услугам. Также в офисе работает центр ипотечного кредитования. Я уверен, что клиенты будут довольны качеством и разнообразием предоставляемых услуг», - отметил Иван Федосеев, управляющий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Курске.

Офис работает с понедельника по пятницу (9.00 - 17.00 с перерывом на санитарную обработку с 13 до 14 часов), суббота и воскресенье — выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU