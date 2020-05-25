2020-05-25T12:31:48+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибли два пенсионера

Трагедия произошла рано утром 25 мая
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Дом загорелся под утроДом загорелся под утроФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

КП уже рассказывала о пожаре, который произошел 25 мая на хуторе Луг Пристенского района.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 06:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:15, ликвидировано в 06:19.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники. Но было уже поздно.

По уточненным сведениям в огне погибли 59-летний мужчина и 82-летняя женщина.

Дом практически полностью сгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24