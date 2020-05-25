Под Курском на пожаре погибли два пенсионера

25 Май 2020 2020-05-25T12:31:48+03:00

Дом загорелся под утро Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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КП уже рассказывала о пожаре, который произошел 25 мая на хуторе Луг Пристенского района.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 06:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:15, ликвидировано в 06:19.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники. Но было уже поздно.

По уточненным сведениям в огне погибли 59-летний мужчина и 82-летняя женщина.

Дом практически полностью сгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU