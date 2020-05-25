Под Курском на пожаре погибли два пенсионера
Трагедия произошла рано утром 25 мая
Дом загорелся под утроФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
КП уже рассказывала о пожаре, который произошел 25 мая на хуторе Луг Пристенского района.
По данным МЧС пожарные по прибытии в 06:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:15, ликвидировано в 06:19.
Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники. Но было уже поздно.
По уточненным сведениям в огне погибли 59-летний мужчина и 82-летняя женщина.
Дом практически полностью сгорел.
ИСТОЧНИК KP.RU