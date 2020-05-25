2020-05-25T11:35:04+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП пострадали три человека

Травмы также получил пассажир-подросток
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла вечеромАвария произошла вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 24 мая примерно в 19 час. 23 минут. 57-летний водитель, управляя «Ладой», ехал со стороны улицы 1-я Кислинская по улице 1-я Степная в направлении Магистрального проезда.

Напротив дома 12 по Магистральному проезду по предварительным данным "Лада" врезалась в «ВАЗ 21093», улем которого был 22-летний водитель.

ВАЗ ехал по Магистральному проезду со стороны улицы Магистральная в направлении улицы Пограничной. В результате ДТП получили травмы оба водителя, а также 16-летний пассажир «ВАЗ 21093». Водители трезвы, рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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