Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: больше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 лет

25 Май 2020 2020-05-25T11:25:52+03:00

В регионе действует режим повышенной готовности Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба на 7:30 25 мая, в Курской области всего зарегистрирован 2581 (+74) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 48 женщин и 26 мужчин. Возраст больных: 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 24 человека, 50-64 года – 31 человек, старше 65 лет – 16 человек.

Больше всего заболевших в Курске, Курском, Поныровском и Железногорском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU