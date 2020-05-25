2020-05-25T11:25:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: больше всего "новых" больных - в возрасте от 50 до 64 лет

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе действует режим повышенной готовностиВ регионе действует режим повышенной готовностиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 7:30 25 мая, в Курской области всего зарегистрирован 2581 (+74) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 48 женщин и 26 мужчин. Возраст больных: 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 24 человека, 50-64 года – 31 человек, старше 65 лет – 16 человек.

Больше всего заболевших в Курске, Курском, Поныровском и Железногорском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24