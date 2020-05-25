2020-05-25T10:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился у 74 человек

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Ситуация в регионе остается напряженнойСитуация в регионе остается напряженнойФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу действовать продолжает.

За сутки диагноз подтвердился еще у 74 человек, 27 человек выздоровели и выписаны.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1190 человек. Снят карантин с 4492 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек.

По состоянию на 25 мая всего с нарастающим итогом проведено 46 931 исследование материала на COVID-19, в том числе за 24 мая обследовано 1 211 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24