Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился у 74 человек

25 Май 2020 2020-05-25T10:22:32+03:00

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу действовать продолжает.

За сутки диагноз подтвердился еще у 74 человек, 27 человек выздоровели и выписаны.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1190 человек. Снят карантин с 4492 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек.

По состоянию на 25 мая всего с нарастающим итогом проведено 46 931 исследование материала на COVID-19, в том числе за 24 мая обследовано 1 211 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU