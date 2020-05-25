Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 мая 2020 года составило 913 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 мая 2020 года составило 913 человек. В том числе за последние сутки выписано 27 человек.
По данным оперативного штаба на 7:30 25 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2581 (+74) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1660 пациентов: 113 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 63 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1390 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение
ИСТОЧНИК KP.RU