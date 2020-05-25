Под Курском сгорел дом

25 Май 2020 2020-05-25T09:15:26+03:00

Пожар произошел рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 05:57 25 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в хуторе Луг Пристенского района.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 06:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:15, ликвидировано в 06:19.

В результате пожара огнем повреждена кровля и стены жилого дома по всей площади.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU