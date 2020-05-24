Карта распространения коронавируса в Курской области 24 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

24 Май 2020 2020-05-24T21:43:31+03:00

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За последние сутки в Курской области коронавирус выявили у 85 человек. Как сообщил региональный оперштаб, среди них 50 женщин и 35 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет - четверо, 15-17 лет - двое, 18-29 лет - трое, 30-49 лет - 32 человека, 50-64 года - 21 курянин, старше 65 лет - 23 человека.

Всего в области зарегистрировали 2 507 зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в Курске - 1 558, в Курском районе - 148, в Железногорском районе - 119, Поныровском - 119, Золотухинском - 70, Октябрьском - 50, Курчатовском - 42 (без учета данных Федерального медико-биологического агентства), Черемисиновском - 43, Щигровском - 38, Льговском - 38, Тимском - 31, Кореневском - 26, Медвенском - 24, Касторенском - 23, Обоянском - 21, Мантуровском - 20, Дмитриевском - 19, Фатежском - 17, Солнцевском - 19, Большесолдатском - 13, Суджанском - 10, Советском - 8, Горшеченском - 10, Беловском - 9, по семь Конышевском,Глушковском и Хомутовском, в Пристенском - шесть, Рыльском - пять.

ИСТОЧНИК KP.RU