Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 24 мая 2020 года составило 886 человек
За минувшие сутки в Курской области выздоровели еще одиннадцать человек, заразившихся коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 24 мая, теперь общее количество справившихся с болезнью достигло 886.
Напомним, за время эпидемии в области выявили 2 507 инфицированных курян. 1613 пациентов продолжают лечение. Восемь человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Кроме того, дома под меднаблюдением остаются 1 122 человека. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 176 человек.
По состоянию на 24 мая, в регионе провели 45 720 исследований на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU