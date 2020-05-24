Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 24 мая 2020 года составило 886 человек

24 Май 2020 2020-05-24T10:51:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 24 мая 2020 года

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За минувшие сутки в Курской области выздоровели еще одиннадцать человек, заразившихся коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 24 мая, теперь общее количество справившихся с болезнью достигло 886.

Напомним, за время эпидемии в области выявили 2 507 инфицированных курян. 1613 пациентов продолжают лечение. Восемь человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Кроме того, дома под меднаблюдением остаются 1 122 человека. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 176 человек.

По состоянию на 24 мая, в регионе провели 45 720 исследований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU