Еще 85 жителей Курской области заразились коронавирусом на 24 мая

24 Май 2020 2020-05-24T10:42:02+03:00

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85 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб 24 мая. Общее количество инфицированных COVID-19 достигло 2 507 курян. Из них под медицинским наблюдением 1 613 пациентов: 108 - в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 64 - в городском роддоме; 89 - в Курской городской больнице №6; 1 352 - на домашнем карантине.

Выздоровели 886 пациентов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Кроме того, дома под меднаблюдением остаются 1 122 человека. Снят карантин с 4 460 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 176 человек.

По состоянию на 24 мая, в регионе провели 45 720 исследований на COVID-19, в том числе за 23 мая обследовано 1386 курян.

ИСТОЧНИК KP.RU