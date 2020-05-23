В Курске на 50 лет Октября загорелся ангар
Пожар произошел 23 мая утром
К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 07:42 23 мая в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании бытового помещения на улице 50 лет Октября в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели двух частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Загорание локализовали в 07:49, ликвидировано в 07:52. В результате пожара в бытовом помещении в ангаре сгорели вещи. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU