В Курске на 50 лет Октября загорелся ангар

23 Май 2020 2020-05-23T13:45:21+03:00

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 07:42 23 мая в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании бытового помещения на улице 50 лет Октября в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели двух частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Загорание локализовали в 07:49, ликвидировано в 07:52. В результате пожара в бытовом помещении в ангаре сгорели вещи. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU