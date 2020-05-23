2020-05-23T12:00:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 мая 2020 года составило 875 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 мая 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Проведено 44334 исследования материала на COVID-19Проведено 44334 исследования материала на COVID-19Фото: Из архива "КП"
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 23 мая 2020 года составило 875 человек. Из них за последние сутки выписано 70 пациентов.

Всего зарегистрировано 2422 (+83) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1539 пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались вочемь человек.

Проведено 44334 исследования материала на COVID-19, в том числе за 22 мая обследовано 1507 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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