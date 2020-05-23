Число умерших из-за коронавируса в Курске на 23 мая 2020 года составило восемь человек

23 Май 2020 2020-05-23T11:47:13+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 23 мая 2020 года

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По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались восемь человек.

Всего зарегистрировано 2422 (+83) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1539 пациентов.

По состоянию на 23 мая всего с нарастающим итогом проведено 44334 исследования материала на COVID-19, в том числе за 22 мая обследовано 1507 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU