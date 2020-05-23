Число заболевших коронавирусом в Курске на 23 мая 2020 года составило 2422 человека

23 Май 2020 2020-05-23T11:32:20+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 23 мая 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 23 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2422 (+83) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1539 пациентов: 97 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 69 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 89 – в Курской городской больнице №6; 1284 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 875 (+70) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 8 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1242 человека. Снят карантин с 4243 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек.

По состоянию на 23 мая всего с нарастающим итогом проведено 44334 исследования материала на COVID-19, в том числе за 22 мая обследовано 1507 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU