2020-05-21T14:41:17+03:00
Общество

В Курской области отменен противопожарный режим

И все же МЧС просит курян соблюдать осторожность
Ольга ДАНИЛОВА
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Риск возгораний в регионе снизилсяРиск возгораний в регионе снизилсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области снят особый противопожарный режим, который действовал в регионе с 27 марта. Данная мера была предпринята в связи с тем, что в регионе осложнилась пожарная обстановка, связанная с многочисленными палами сухой травы. Ежедневно регистрировалось более 100 таких происшествий. Всего же с начала введения особого противопожарного режима на территории региона произошло более 3700 пожаров.

Из основных послаблений, которые связаны с отменой особого режима - разрешено разводить открытый огонь. Однако при этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Спасатели еще раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности / в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей/ 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей/ 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 150000 – 200000 рублей/ 200000 до 400000 рублей.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон вызова пожарных и спасателей – 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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