Под Курском обнаружили мину
21 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны на улице Косухина, в Обояни.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружена минометная мина 51 мм. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU