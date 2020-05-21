2020-05-21T13:27:38+03:00
Общество

Под Курском обнаружили мину

ЧП произошло в Обояни
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд обезвреженСнаряд обезвреженФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны на улице Косухина, в Обояни.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина 51 мм. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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