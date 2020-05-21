2020-05-21T13:22:01+03:00
Общество

Курские спасатели провели воздушную разведку в Курчатовском районе

На высоте сто метров беспилотник в режиме онлайн передавал видео на экран монитора
Светлана ВОЛКОВА
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Спасатели проверили также обстановку на реке СеймСпасатели проверили также обстановку на реке СеймФото: Светлана ВОЛКОВА
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Объектом внимания на этот раз стал поселок имени Карла Либкнехта, находящийся вблизи лесных массивов. Запуск беспилотного летательного аппарата проводился три раза, каждый полет длился порядка 40 минут. На высоте сто метров беспилотник в режиме онлайн передавал видео на экран монитора. Загораний обнаружено не было.

- Стоит отметить, что полеты со времени введения особого противопожарного режима мы проводим еженедельно, кроме воздушной разведки в обязательном порядке у нас тренировочные занятия по отработке управления беспилотником, - рассказал начальник группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Курской области Вадим Ижукин.

Действительно, управлять таким «воздушным судном» непросто: необходимо задавать координаты полета, хорошо изучить особенности местности, ведь от этого зависят высота, радиус полета.

Кроме мониторинга пожарной ситуации беспилотники используются в период паводка, для поиска людей. В Курчатовском районе спасатели проверили также обстановку на реке Сейм. Людей на акватории не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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