2020-05-21T13:15:33+03:00
Происшествия

В Курской области арестовали банду "закладчиков"

На съемной квартире нашли три кило "синтетики"
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемым грозит длительный срокПодозреваемым грозит длительный срокФото: Из архива КП.
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По подозрению в организации незаконного распространения запрещенных веществ задержаны восемь жителей Курской области в возрасте от 21 года до 36 лет, организовавших работу Интернет-магазина по реализации наркотиков.

Роль оптовых курьеров-поставщиков была отведена супружеской паре. 27- летний мужчина и его 36–летняя сожительница привозили оптовые партии наркотиков и фасовали по разовым дозам на съемной квартире. Распространяли запрещенные вещества супруги через тайники-закладки. Чтобы не привлекать внимание, работали ночью в лесных массивах.

Остальные фигуранты выполняли обязанности мелких распространителей и розничных закладчиков. Незаконный заработок они находили по объявлению в интернете.

При обыске в квартирах подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли три килограмма синтетических наркотиков.

В настоящее время восемь фигурантов арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». По решению суда фигуранты могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, сообщили в УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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